Trend kommt nach Leipzig! Hier könnt Ihr Euch bald eine Dubai-Schokolade sichern

Leipzig - Dieser Hype bringt die Deutschen dazu, sich stundenlang in ewig langen Schlangen anzustellen, in der Hoffnung, eine Tafel zu ergattern: Jetzt kommt die Dubai-Schokolade auch nach Leipzig .

Die Leipziger sind an der Reihe: Am Dienstag gibt es die begehrte Dubai-Schokolade in der Innenstadt zu kaufen. © Bildmontage: Sascha Thelen/dpa/dpa-tmn, Lindt & Sprüngli GmbH

Am kommenden Dienstag ist es endlich so weit: Auch im Lindt-Shop in der Grimmaischen Straße wird es einige Exemplare der begehrten Süßigkeit zu kaufen geben.

Der Schokoladenhersteller kündigte den Termin auf seinen Social-Media-Kanälen an.

Insgesamt gibt es nur 1000 Tafeln, die derzeit in verschiedenen Stores in Deutschland verkauft werden. In Hamburg beispielsweise standen zahlreiche Leute am Mittwochmorgen teils seit 2 Uhr an, um eine der 100 Tafeln zu bekommen.

Vermutlich wird die Stückzahl im Leipziger Lindt-Laden eine ähnliche sein. Die Dubai-Schoki, deren Füllung aus Kadayif-Teigfäden und einer Pistaziencreme besteht, kostet pro 150-Gramm-Tafel satte 14,99 Euro.