Deshalb muss das Leipziger Goethedenkmal bis auf Weiteres abgesperrt werden

Die Goethestatue wird bald monatelang eingezäunt. © IMAGO / Peter Schickert

Die Stadtverwaltung gab am Freitag bekannt, eine aufwendige Restaurierung bis voraussichtlich Ende Oktober durchführen zu wollen.

Konkret soll es dabei um den verbesserten Erhalt und Schutz der Statue gehen. Die letzte Restaurierung liegt fast 40 Jahre zurück, sodass nun rund 60.000 Euro für die Maßnahme eingeplant werden müssen.

Neben der Reinigung und Konservierung der Bronzefigur und Medaillons am Sockel werden die Kränze an den Medaillons und der Schriftzug "Student in Leipzig 1775 – 1778" neu vergoldet. Auch konservierendes mikrokristallines Wachs soll zum Einsatz kommen.