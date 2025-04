Walpurgisnacht, Frühlingsfest und Aufgalopp: Das geht rund um den 1. Mai

Welche Events rund um den Tag der Arbeit in Leipzig anstehen, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Ob Walpurgisnacht, Frühlingsfest oder Tanz in den Mai: Es gibt viele verschiedene Varianten, um sowohl den Vorfeiertag als auch den Tag der Arbeit selbst zu feiern. Welche Events in Leipzig anstehen, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Walpurgisnacht im Agra-Park am Mittwoch

Ab 16 Uhr feiert Markkleeberg im Agra-Park wieder sowohl Walpurgisnacht als auch die Eröffnung der Festwiese. Ob musikalische Unterhaltung im Festzelt oder Fahrgeschäfte: Hier ist alles dabei. Ab 20 Uhr gibt es dann auch noch gemütliche Lagerfeuerstimmung. Weitere Infos bekommt Ihr auf Markkleeberg.de.

Markkleeberg feiert am Mittwoch im Agra-Park Walpurgisnacht. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Leipzig zeigt Courage in der Moritzbastei

Ein ganzes Festival bekommt Ihr am Mittwoch auf dem Dach der Moritzbastei. Um 16 Uhr startet das politische Musik-Event "Leipzig zeigt Courage" mit einem krassen Line-up. Selbstverständlich ist auch in diesem Jahr wieder Prinzen-Frontmann Sebastian Krumbiegel (58) mit dabei. Und auch hier könnt Ihr im Anschluss noch in den Mai tanzen. Der Eintritt zum Festival ist kostenlos. Alle, die erst nach 23 Uhr kommen, bezahlen jedoch 6 Euro. Mehr dazu findet Ihr auf Moritzbastei.de.

Die Moritzbastei feiert am Mittwoch mit "Leipzig zeigt Courage" gleich ein ganzes Festival. © Susann Friedrich

Tanz in den Mai

Im Täubchenthal Passend zur Vorfeiertagsstimmung laden verschiedene Locations selbstverständlich schon am Mittwoch zum Feiern ein. Auch das Täubchenthal will mit Euch ab 21 Uhr in den Mai tanzen. Freut Euch auf super Stimmung und die besten Hits der 90er, 2000er und von heute. Tickets bekommt Ihr ab 15 Euro auf Taeubchenthal.com. Im TV-Club Im TV-Club könnt Ihr vor der Party sogar noch lernen, wie man den Mai gekonnt begrüßt. Denn ab 21.30 Uhr habt Ihr die Möglichkeit, an einem Discofox-Crashkurs teilzunehmen. Ab 22 Uhr öffnet die Tanzfläche schließlich für jeden, der Party-Hits und Co. liebt. Der Eintritt kostet Euch gerade einmal 2 (für Studierende) beziehungsweise 6 Euro. Im Ilses Erika Auch das Ilses Erika hat sich etwas überlegt, um den Mai gebührend zu begrüßen. Bei der Wunschdiskothek könnt Ihr nämlich selbst entscheiden, wozu getanzt wird. Dazu müsst Ihr Eure Wünsche einfach auf ein Zettelchen schreiben und beim DJ-Pult einreichen. So entsteht ein bunter Mix aus unterschiedlichsten Musikrichtungen ganz nach Eurem Geschmack. Los geht's ab 23 Uhr.

Das Täubchenthal, der TV-Club und das Ilses Erika wollen mit Euch am Mittwoch in den Mai tanzen. (Symbolbild) © 123RF/peopleimages12

Felsenkeller Frühlingsfest

Nachdem Ihr ausgiebig in den Frühling getanzt seid, könnt Ihr ihn im Felsenkeller schließlich auch feiern. Ab 11.30 Uhr erwarten Euch im Biergarten Livemusik von DJ Koppe, spannende Spiele wie Bingo und Quizze sowie ein entspannter Bummel-Ausflug über den Flohmarkt. Ab 14.30 Uhr spielt "Retired Folks" Country-Musik. Anlässlich des 10. Geburtstags des Biergartens feiert der Felsenkeller das Frühlingsfest ganze vier Tage lang. Auf Felsenkeller-Leipzig.com erfahrt Ihr mehr.

Ab Donnerstag feiert der Felsenkeller vier Tage lang Frühlingsfest. © Emily Mittmann

Aufgalopp im Scheibenholz

Am 1. Mai sorgen die Pferde und Jockeys auf der Pferderennbahn wieder für reichlich Nervenkitzel. Die Saisoneröffnung zum Feiertag lockt jährlich Tausende Besucher ins Scheibenholz und gilt definitiv als eines der Highlights der Rennbahn.

Die Galopprennbahn im Scheibenholz feiert jährlich zum 1. Mai ihren Aufgalopp. © Emily Mittmann