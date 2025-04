29.04.2025 13:01 597 DDR-Autos, so weit das Auge reicht: Trabi-Karawane an Leipziger Stadion

Trabis, so weit das Auge reicht: Über ein Dutzend DDR-Kultautos vom Typ Trabant 601 parkten in der Connewitzer Straße am Bruno-Plache-Stadio in Leipzig.

Von Lutz Brose Leipzig - Trabis, so weit das Auge reicht: Über ein Dutzend DDR-Kultautos vom Typ Trabant 601 parkten in der Connewitzer Straße am Bruno-Plache-Stadio in Leipzig-Probstheida.

Schöner Anblick für Trabi-Fans: Im Leipziger Stadtteil Probstheida reihten sich am Dienstag die alten Wagen aneinander. © Lutz Brose Die Bilder könnten aus den 80er-Jahren stammen. Hat der VEB Sachsenring die Bestellungen der Spieler vom 1. FC Lokomotive Leipzig eher ausgeliefert, weil sie 1987 im Europapokal der Pokalsieger gegen Ajax Amsterdam im Finale standen? Nein, die Fotos sind top-aktuell. Karen Ulber von "Trabi-erleben" klärt auf: "Für ein Event in Zusammenarbeit mit dem Diani-Hotel haben wir die Autos dort vorfahren lassen." Das Ganze unter dem Motto: Nach langen Tagungen müde Knochen durchschütteln und dabei die Stadt oder das Neuseenland entdecken. Also nicht wundern, wenn Ihr am heutigen Dienstag einer Trabi-Karawane begegnet. Zulassungszahlen für Trabis steigen an Vor dem Burno-Plache-Stadion konnten die alten Trabanten bewundert werden. © Lutz Brose Die Fahrzeuge sind bis zu 60 Jahre alt und haben alle eine Oldtimer-Zulassung, dürfen so natürlich auch durch die Leipziger Umweltzone knattern. Die Agentur bietet übrigens noch mehr verrückte Sachen rund um die Rennpappe an. Vom witzigen Trabi-Abi, öffentliche Stadtrundfahrten bis zur spannenden Trabi-Rallye ist alles dabei. Damit trifft "Trabi-erleben" offenbar den Nerv der Zeit. Laut Kraftfahrtbundesamt sind die Zulassungszahlen des Plastik-Bomber in den letzten Jahren stetig gestiegen. 2023 wurden wieder mehr als 40.000 Trabis gezählt, die meisten in Sachsen.

Titelfoto: Montage: Lutz Brose