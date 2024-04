Die Strand-Saison ist eröffnet! Leipziger nutzen sommerliche Wärme und stürmen die Seen

Am Schladitzer See nördlich von Leipzig tummelten sich am Samstag Dutzende Menschen. © EHL Media

Am Samstag stiegen die Temperaturen in Sachsen auf bis zu 25 Grad. Für Anfang April kann sich das wirklich sehen lassen - eine Ansicht, die viele Leipzigerinnen und Leipziger zu teilen scheinen.

Denn kaum stand die Sonne am Morgen am Himmel, machten sich Dutzende Menschen auf den Weg an die Seen rund um die Messestadt.

Wie immer war auch der Schladitzer See bei Rackwitz besonders beliebt bei den sonnenhungrigen Sachsen, sodass sich dort schnell zahlreiche Handtücher aneinanderreihten und das Kiosk-Personal kaum eine Verschnaufpause einlegen konnte.

Ins trotz der hohen Temperaturen noch relativ kalte Wasser trauten sich allerdings die Wenigsten.