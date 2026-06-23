Dieses Mal wirklich! Beliebtes Parkfest in Leipzig abgesagt

Leipzig - Schon letztes Jahr stand das Abtnaundorfer Parkfest in Leipzig auf der Kippe, wurde aber noch gerettet. Dieses Jahr muss es nun tatsächlich abgesagt werden, wenn auch aus anderen Gründen.

Aufgrund der vorhergesagten Hitze kann das Parkfest in Abtnaundorf am Samstag nicht stattfinden. © Wir für Schönefeld e.V.

"Mit großem Bedauern müssen wir das für dieses Wochenende geplante Abtnaundorfer Parkfest 2026 absagen", so der Vorstand des Vereins "Wir für Schönefeld e.V." in einer Mail, die TAG24 am Dienstagabend erreichte.

Schuld ist die extreme Hitze, die für das Wochenende in Leipzig vorhergesagt wurde. Die Wetter-Apps zeigen aktuell für Samstag, an dem das Fest stattfinden sollte, bis zu 40 Grad an.

So gern man ein tolles Erlebnis für Groß und Klein veranstaltet hätte, "die aktuelle Wetterentwicklung lässt jedoch keine verantwortbare Durchführung mehr zu", so Sprecher Denis Döhler.

Auch hätten schon viele Künstler und Teilnehmer aufgrund der Wetterprognose ihr Kommen abgesagt. "Damit ist nicht mehr gewährleistet, dass das geplante Programm, die Versorgung, der Aufbau und der sichere Ablauf der Veranstaltung in der vorgesehenen Form umgesetzt werden können."