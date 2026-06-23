Dieses Mal wirklich! Beliebtes Parkfest in Leipzig abgesagt
Leipzig - Schon letztes Jahr stand das Abtnaundorfer Parkfest in Leipzig auf der Kippe, wurde aber noch gerettet. Dieses Jahr muss es nun tatsächlich abgesagt werden, wenn auch aus anderen Gründen.
"Mit großem Bedauern müssen wir das für dieses Wochenende geplante Abtnaundorfer Parkfest 2026 absagen", so der Vorstand des Vereins "Wir für Schönefeld e.V." in einer Mail, die TAG24 am Dienstagabend erreichte.
Schuld ist die extreme Hitze, die für das Wochenende in Leipzig vorhergesagt wurde. Die Wetter-Apps zeigen aktuell für Samstag, an dem das Fest stattfinden sollte, bis zu 40 Grad an.
So gern man ein tolles Erlebnis für Groß und Klein veranstaltet hätte, "die aktuelle Wetterentwicklung lässt jedoch keine verantwortbare Durchführung mehr zu", so Sprecher Denis Döhler.
Auch hätten schon viele Künstler und Teilnehmer aufgrund der Wetterprognose ihr Kommen abgesagt. "Damit ist nicht mehr gewährleistet, dass das geplante Programm, die Versorgung, der Aufbau und der sichere Ablauf der Veranstaltung in der vorgesehenen Form umgesetzt werden können."
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Aus für Abtnaundorfer Parkfest: Findet sich ein Ersatztermin?
Die Entscheidung sei den Verantwortlichen aber keinesfalls leicht gefallen. Ein Jahr Vorbereitungen und jede Menge Arbeit, bei denen zahlreiche Leute unterstützt haben, sind damit dahin.
Doch ein Fest über einen ganzen Tag unter diesen Umständen im Freien zu veranstalten, sei nicht "mit der nötigen Sicherheit und Verlässlichkeit durchführbar".
Nun werde versucht, einen Ersatztermin zu finden. Man müsse schauen, ob eine Verschiebung möglich ist und ob das Fest noch in diesem Jahr stattfinden kann. "Unser Ziel bleibt, dass wir gemeinsam feiern können, nur eben unter Bedingungen, die für alle Beteiligten tragbar, sicher und angenehm sind."
Über Neuigkeiten werdet Ihr auf der Webseite des Vereins auf dem Laufenden gehalten.
Bereits vergangenes Jahr musste das Parkfest beinahe abgesagt werden, nachdem der Technikdienstleister krankheitsbedingt nicht kommen konnte. Kurzfristig hat sich dann aber Ersatz gefunden und die Feierlichkeiten konnten doch stattfinden.
Titelfoto: Wir für Schönefeld e.V.