Aufatmen in Leipzig: Beliebtes Parkfest nach TAG24-Bericht gerettet!

Leipzig - Gute Nachrichten aus dem Leipziger Nordosten: Nach einem dringenden Hilferuf nach Unterstützung kann das Abtnaundorfer Parkfest am Samstag nun doch stattfinden.

Es gibt etwas zu feiern: Das Parkfest findet statt. (Archivbild) © Wir für Schönefeld e.V.

"Juchuuu!!!!! DAS ABTNAUNDORFER PARKFEST 2025 IST GERETTET!", schreibt der Verein "Wir für Schönefeld e. V." in den sozialen Medien.

Demnach sei glücklicherweise ein "großartigen Partner [eingesprungen], der in einer echten Notsituation nicht gezögert hat zu helfen", heißt es weiter. Die Firma Rothe Veranstaltungstechnik aus Taucha habe trotz voller Auftragsbücher nicht lange gezögert.

Gegenüber TAG24 erklärten die Veranstalter: "Ihr Artikel hat eine Welle der Solidarität ausgelöst, die entscheidend zur Rettung unseres Festes beigetragen hat."

Zuvor war die Panik im Stadtteil groß, dass das Parkfest ins Wasser fallen könnte, nachdem der eigentlich geplante Technikdienstleister kurzfristig krankheitsbedingt hatte absagen müssen. Bühne, Ton und die technische Betreuung über den ganzen Tag fielen plötzlich weg.

"Sie haben sich unsere Situation angehört - und dann alles in Bewegung gesetzt, um möglich zu machen, was eigentlich unmöglich schien", ist der Verein begeistert von so viel Hilfsbereitschaft des einspringenden Unternehmens.