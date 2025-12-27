Dreist und pietätlos: Wie viel wird auf Leipzigs Friedhöfen tatsächlich geklaut?

Leipzig - Anfang Oktober wurde auf dem Leipziger Südfriedhof das Grabkreuz des dortigen Priestergrabs abgesägt und gestohlen. Zudem berichten immer mehr Angehörige davon, dass Blumen, Schmuck und Metall von den Ruhestätten ihrer Liebsten entwendet werden. TAG24 ging dem Treiben auf die Spur und fragte bei der Polizei, der Stadt und einem Gärtnermeister am Südfriedhof nach.

Das Anketten von Gießkannen ist auf den Leipziger Friedhöfen fast überall gängige Praxis. Dieses Foto entstand Mitte Dezember auf dem Ostfriedhof. © TAG24/Jan-Gerrit Vahl

Polizeisprecher Moritz Peters findet auf TAG24-Nachfrage lediglich einen Eintrag vom 17. Juli im Polizeisystem. Demnach wurde auf dem Friedhof in Großzschocher ein Grabschmuck im Wert von 50 Euro entwendet, die Angehörigen erstatteten daraufhin Anzeige gegen Unbekannt.

Da es in der polizeilichen Datenbank jedoch keine eigene Kategorie für Diebstähle von Blumengestecken gebe, könne die Suche nicht als vollständig gewertet werden. "Auch besteht die Möglichkeit, dass Geschädigte aufgrund des geringen Stehlwertes keine Anzeige erstatten", so Peters weiter.

Seitens der Stadt Leipzig fällt es ebenfalls schwer, eine Aussage zu treffen: Zwar erhalte die Abteilung Friedhöfe des Amtes für Stadtgrün "zu ähnlichen Vorfällen vereinzelte Meldungen", eine Statistik werde jedoch nicht geführt, da es sich beim Grabschmuck um Privateigentum handelt.

Einen anderen Eindruck hat hingegen Gärtnermeister Steffen Schröder von der Blumenhalle am Südfriedhof. "Hier wird regelmäßig geklaut", sagt Steffen im TAG24-Gespräch. "Besonders frische Pflanzungen verschwinden, Blumen werden wieder ausgegraben."