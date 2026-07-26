Dresdner Erfolgsunternehmen kommt nach Leipzig: Hier gibts bald eine vegane Fleischtheke

Leipzig - Der Name dieses Ladens ist Programm: "Die Vegane Fleischerei" eröffnet im September ihre erste Filiale in der Leipziger Südvorstadt.

"Die Vegane Fleischerei" kommt ursprünglich aus Dresden, hat aber mittlerweile Filialen in ganz Deutschland. © Oliver Berg/dpa

Mit mehreren Fotos von Geschäften und Sehenswürdigkeiten auf der Karl-Liebknecht-Straße teaserte das Unternehmen am Freitag auf Instagram die neue Filiale an.

Aufmerksame Follower und Anwohner haben natürlich sofort verstanden, wo der neue Laden öffnen wird. Mittlerweile hat das Unternehmen auf der Webseite verraten, dass die vegane Fleischtheke in die Karl-Liebknecht-Straße 30 ziehen wird.

"Die Vegane Fleischerei" kommt ursprünglich aus Dresden. Dort befindet sich auch die hauseigene Manufaktur.

Die Verantwortlichen kündigten an, dass in Leipzig circa 70 Prozent der Waren aus eigener Produktion stammen werden und das Sortiment durch Produkte von regionalen und europäischen Partnern ergänzt wird.

Zu den hauseigenen Produkten gehören unter anderem vegane Salami, Bratwurst, Sauerbraten, Hackbraten und BBQ-Rippchen. Versprochen werden ebenso vegane Klassiker wie Schnitzel- und Leberkäsebrötchen to go.