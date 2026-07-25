Stundenlange Sperrungen und Halteverbote: Leipziger Triathlon legt Südwesten lahm

Leipzig - Zum 43. Mal findet am Sonntag der Leipziger Triathlon statt, doch für die sportliche Großveranstaltung müssen nicht nur Autofahrer Einschränkungen im Verkehr in Kauf nehmen.

Der Triathlon besteht aus drei Instanzen: Laufen, Radfahren und Schwimmen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

1800 begeisterte Sportlerinnen und Sportler übernehmen ab Vormittag den Südwesten der Messestadt, informiert die Stadt.

Für den dreigeteilten Wettkampf bestehend aus Schwimmen, Laufen und Radfahren werden von 10 bis 17 Uhr gleich mehrere Straßen gesperrt.

Darunter auch die Radstrecke, welche vom Kulkwitzer See zum Gasthof Lausen über die Lausener Straße, Seebenischer Straße, Rehbacher Straße, Rippachtalstraße, Gerhard-Ellrodt-Straße, Neubauernstraße, Lausner Weg, Thomas-Müntzer-Straße, Zur Heide und wieder zur Lausener Straße verläuft.

Für Aufbau- und Abbauarbeiten müsst Ihr von 9 bis 21 Uhr mit Einschränkungen rechnen.

"Die anschließenden Laufstrecken führen entlang des Sees in Richtung Göhrenz, über den Lausener Weg und den Gasthof Lausen zurück zum See", so die Stadt.

Die Umleitung für die voll gesperrte Rippachtalstraße führt stadtauswärts über die Gerhard-Ellrodt-Straße, Dieskaustraße, Knautnaundorfer Straße und B 186 zur Autobahn. Stadteinwärts werdet Ihr über Markranstädt und die Lützner Straße umgeleitet.

Zudem werden aus Sicherheitsgründen entlang der Wettkampfstrecke Halteverbote verhängt.