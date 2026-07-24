Voller Erfolg! Hunderte sehen Kultfilm im Open-Air-Kino: Diese Streifen laufen am Wochenende noch
Markkleeberg - Das lange Film-Wochenende ist gestartet! Das TAG24-Sommerkino im agra-Park in Markkleeberg konnte am Donnerstag einen tollen Auftakt feiern: Zum Klassiker "Dirty Dancing" waren rund 450 Zuschauer da - ein voller Erfolg.
"Mein Baby gehört zu mir" - diesen Satz wollen eben immer noch zahlreiche Menschen hören und dabei zusehen, wie Patrick Swayze (†57) seine Tanzpartnerin Jennifer Grey (66) zu "(I've Had) The Time of My Life" über die Bühne wirbelt.
Vor allem die populäre Filmmusik zauberte dem Publikum am Donnerstagabend immer wieder ein Lächeln ins Gesicht.
Nachdem der Nachmittagsfilm "Ein Minecraft Film" um 16 Uhr noch von vielen Wolken begleitet wurde, kam pünktlich zum Abend auch die Sonne noch einmal heraus. Bestes Wetter also für die Zuschauer, die ins Sommerkino kamen. Die Stimmung war dementsprechend super und entspannt, die Zuschauer rundum zufrieden.
Trotzdem fanden auch am Nachmittag schon rund 150 Menschen den Weg auf das agra-Gelände. Vor allem für Familien mit Kindern lohnte sich das, denn zwei Hüpfburgen sorgten auch bei den Jüngsten für jede Menge Spaß.
Für Verpflegung war ebenfalls gesorgt: DC Catering aus Leipzig bot verschiedene Speisen und Getränke an.
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TAG24-Sommerkino läuft noch bis Sonntag im agra-Park
Wer es am Eröffnungstag noch nicht ins TAG24-Sommerkino geschafft hat, hat noch bis einschließlich Sonntag Gelegenheit dazu. Jeden Tag geht es um 16 Uhr mit einem Familien- oder Kinderfilm los. Abends kommen dann vor allem die Erwachsenen auf ihre Kosten.
Folgende Filme laufen dieses Wochenende noch:
Freitag, 24. Juli:
- 16 Uhr: Lilo & Stitch (FSK 6)
- 19.30 Uhr: House of Gucci (FSK 12)
Samstag, 25. Juli:
- 16 Uhr: Zoomania 2 (FSK 6)
- 19.30 Uhr: Pretty Woman (FSK 12)
Sonntag, 26. Juli:
- 16 Uhr: Asterix bei den Olympischen Spielen (FSK 6)
- 19.30 Uhr: Das perfekte Geheimnis (FSK 12)
Und das Beste ist: Der Eintritt ist frei. Außerdem soll dieses Wochenende auch bestes Open-Air-Wetter werden. Der Einlass startet immer eine Stunde vor Filmbeginn. Viel Spaß!
Titelfoto: Bildmontage: Susann Friedrich