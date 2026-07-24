Voller Erfolg! Hunderte sehen Kultfilm im Open-Air-Kino: Diese Streifen laufen am Wochenende noch

Markkleeberg - Das lange Film-Wochenende ist gestartet! Das TAG24-Sommerkino im agra-Park in Markkleeberg konnte am Donnerstag einen tollen Auftakt feiern: Zum Klassiker "Dirty Dancing" waren rund 450 Zuschauer da - ein voller Erfolg.

Die berühmten Szenen aus "Dirty Dancing" auf der 50-Quadratmeter-Leinwand ließen sich rund 450 Leipziger nicht entgehen. © Susann Friedrich

"Mein Baby gehört zu mir" - diesen Satz wollen eben immer noch zahlreiche Menschen hören und dabei zusehen, wie Patrick Swayze (†57) seine Tanzpartnerin Jennifer Grey (66) zu "(I've Had) The Time of My Life" über die Bühne wirbelt.

Vor allem die populäre Filmmusik zauberte dem Publikum am Donnerstagabend immer wieder ein Lächeln ins Gesicht.

Nachdem der Nachmittagsfilm "Ein Minecraft Film" um 16 Uhr noch von vielen Wolken begleitet wurde, kam pünktlich zum Abend auch die Sonne noch einmal heraus. Bestes Wetter also für die Zuschauer, die ins Sommerkino kamen. Die Stimmung war dementsprechend super und entspannt, die Zuschauer rundum zufrieden.

Trotzdem fanden auch am Nachmittag schon rund 150 Menschen den Weg auf das agra-Gelände. Vor allem für Familien mit Kindern lohnte sich das, denn zwei Hüpfburgen sorgten auch bei den Jüngsten für jede Menge Spaß.

Für Verpflegung war ebenfalls gesorgt: DC Catering aus Leipzig bot verschiedene Speisen und Getränke an.