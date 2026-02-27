Ehemaliger Lost Place in Leipzig-Connewitz: Das plant ALDI mit dem früheren Bahnhofsgebäude
Von Anke Brod
Leipzig - Der Supermarkt-Gigant ALDI hatte vorigen September den ehemaligen, maroden Bahnhof in Connewitz ersteigert. Nun gibt es für das Areal an der Bornaischen Straße vielversprechende Pläne.
Über die Jahre hinweg war das ehrwürdige Gemäuer mit Baujahr um 1888 zusehends verfallen, das anhängige Grundstück neben der Connewitzer S-Bahnhaltestation verwilderte.
"ALDI Nord plant intensiv die Entwicklung des neuen Filialstandorts mit Mikrowohnungen am ehemaligen Bahnhof Leipzig-Connewitz als Mixed-Use-Objekt", sagte ALDI-Sprecher Dennis Willhardt auf TAG24-Anfrage zu den brandneuen Plänen des Unternehmens.
Aktuell führe man mit Betreibern entsprechender Wohnflächen Gespräche. "Wir gehen derzeit davon aus, dass der Bauantrag voraussichtlich Mitte 2026 eingereicht wird", führte er aus. Ein möglicher Baustart und dafür notwendige Maßnahmen hingen unmittelbar vom Genehmigungsprozess ab.
Die Arbeiten vor Ort könnten starten, so Willhardt weiter, sobald final die baugenehmigungsrelevanten Punkte vorlägen.
Markt könnte schon in zwei Jahren eröffnen
"Ein wichtiges Anliegen ist uns zudem die mögliche Realisierung eines Park-and-Ride-Bereichs (P+R) in dem Areal", ergänzte er.
Der Stadt Leipzig habe man ein Angebot unterbreitet, auch das angrenzende Flurstück, inklusive des derzeit stark verfallenen ehemaligen Bahnhofsgebäudes, in eine gemeinsame Nutzung zu überführen und denkmalgerecht wiederherzurichten.
Entsprechende Gespräche verliefen "sehr konstruktiv". Über das weitere Vorgehen entscheide hier allerdings die Stadt.
Über Investitionssummen für den neuen ALDI-Standort in Connewitz schweigt sich das Unternehmen hingegen explizit aus.
Je nach Verlauf rechnet der Discounter mit einer Eröffnung des geplanten Marktes bis 2028.
Titelfoto: Anke Brod