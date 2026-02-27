Ehemaliger Lost Place in Leipzig-Connewitz: Das plant ALDI mit dem früheren Bahnhofsgebäude

Der Supermarkt-Gigant ALDI hatte vorigen September den ehemaligen, maroden Bahnhof in Leipzig-Connewitz ersteigert. Gegenüber TAG24 verrät er seine Pläne.

Von Anke Brod

Leipzig - Der Supermarkt-Gigant ALDI hatte vorigen September den ehemaligen, maroden Bahnhof in Connewitz ersteigert. Nun gibt es für das Areal an der Bornaischen Straße vielversprechende Pläne.

Das ehemalige Bahnhofsgebäude ist marode. ALDI will ihm wieder neues Leben einhauchen.
Das ehemalige Bahnhofsgebäude ist marode. ALDI will ihm wieder neues Leben einhauchen.  © Anke Brod

Über die Jahre hinweg war das ehrwürdige Gemäuer mit Baujahr um 1888 zusehends verfallen, das anhängige Grundstück neben der Connewitzer S-Bahnhaltestation verwilderte.

"ALDI Nord plant intensiv die Entwicklung des neuen Filialstandorts mit Mikrowohnungen am ehemaligen Bahnhof Leipzig-Connewitz als Mixed-Use-Objekt", sagte ALDI-Sprecher Dennis Willhardt auf TAG24-Anfrage zu den brandneuen Plänen des Unternehmens.

Aktuell führe man mit Betreibern entsprechender Wohnflächen Gespräche. "Wir gehen derzeit davon aus, dass der Bauantrag voraussichtlich Mitte 2026 eingereicht wird", führte er aus. Ein möglicher Baustart und dafür notwendige Maßnahmen hingen unmittelbar vom Genehmigungsprozess ab.

Leipzig: Ist das noch ein Fahrrad, oder kann das weg? Hunderte Schrottbikes verunstalten Leipzig
Leipzig Lokal Ist das noch ein Fahrrad, oder kann das weg? Hunderte Schrottbikes verunstalten Leipzig

Die Arbeiten vor Ort könnten starten, so Willhardt weiter, sobald final die baugenehmigungsrelevanten Punkte vorlägen.

Das Bahnhofsgebäude befindet sich unweit der S-Bahnhaltestelle Leipzig-Connewitz. (Archivbild)
Das Bahnhofsgebäude befindet sich unweit der S-Bahnhaltestelle Leipzig-Connewitz. (Archivbild)  © Anke Brod
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Markt könnte schon in zwei Jahren eröffnen

Innerhalb von wenigen Monaten könnte sich der Lost Place optisch komplett verändern.
Innerhalb von wenigen Monaten könnte sich der Lost Place optisch komplett verändern.  © Anke Brod

"Ein wichtiges Anliegen ist uns zudem die mögliche Realisierung eines Park-and-Ride-Bereichs (P+R) in dem Areal", ergänzte er.

Der Stadt Leipzig habe man ein Angebot unterbreitet, auch das angrenzende Flurstück, inklusive des derzeit stark verfallenen ehemaligen Bahnhofsgebäudes, in eine gemeinsame Nutzung zu überführen und denkmalgerecht wiederherzurichten.

Entsprechende Gespräche verliefen "sehr konstruktiv". Über das weitere Vorgehen entscheide hier allerdings die Stadt.

Leipzig: Immer wieder Angriffe auf das Café Stay: Schaltet sich jetzt OB Jung ein?
Leipzig Lokal Immer wieder Angriffe auf das Café Stay: Schaltet sich jetzt OB Jung ein?

Über Investitionssummen für den neuen ALDI-Standort in Connewitz schweigt sich das Unternehmen hingegen explizit aus.

Je nach Verlauf rechnet der Discounter mit einer Eröffnung des geplanten Marktes bis 2028.

Titelfoto: Anke Brod

Mehr zum Thema Leipzig Lokal: