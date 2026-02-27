Ehemaliger Lost Place in Leipzig-Connewitz: Das plant ALDI mit dem früheren Bahnhofsgebäude

Leipzig - Der Supermarkt-Gigant ALDI hatte vorigen September den ehemaligen, maroden Bahnhof in Connewitz ersteigert. Nun gibt es für das Areal an der Bornaischen Straße vielversprechende Pläne.

Das ehemalige Bahnhofsgebäude ist marode. ALDI will ihm wieder neues Leben einhauchen. © Anke Brod

Über die Jahre hinweg war das ehrwürdige Gemäuer mit Baujahr um 1888 zusehends verfallen, das anhängige Grundstück neben der Connewitzer S-Bahnhaltestation verwilderte.

"ALDI Nord plant intensiv die Entwicklung des neuen Filialstandorts mit Mikrowohnungen am ehemaligen Bahnhof Leipzig-Connewitz als Mixed-Use-Objekt", sagte ALDI-Sprecher Dennis Willhardt auf TAG24-Anfrage zu den brandneuen Plänen des Unternehmens.

Aktuell führe man mit Betreibern entsprechender Wohnflächen Gespräche. "Wir gehen derzeit davon aus, dass der Bauantrag voraussichtlich Mitte 2026 eingereicht wird", führte er aus. Ein möglicher Baustart und dafür notwendige Maßnahmen hingen unmittelbar vom Genehmigungsprozess ab.

Die Arbeiten vor Ort könnten starten, so Willhardt weiter, sobald final die baugenehmigungsrelevanten Punkte vorlägen.