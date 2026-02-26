McDonald's in der Innenstadt muss schließen: Das steckt dahinter

Leipzig - Schlechte Nachrichten für Fast-Food-Fans: Der McDonald's in der Leipziger Petersstraße hat Anfang dieser Woche seine Türen geschlossen. Aber nicht für immer, wie TAG24 von einem Unternehmenssprecher erfuhr.

Der McDonald's ist aktuell für Gäste geschlossen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Schon bald soll die Filiale wieder in neuem Glanz erstrahlen. Bis zum 31. März wird der Standort aufwendig umgebaut und modernisiert, für die Wiedereröffnung werde aktuell der 1. April angepeilt. Auch eine Grand-Opening-Party sei bereits in Planung.

Die Bauarbeiten betreffen demnach alle Bereiche, insbesondere aber den Gastraum, die Küche und die Nebenräume.

So sollen zusätzliche digitale Bestellterminals sowie ein Tischservice und ein neuer Aufzug für Bestellungen im Obergeschoss installiert werden.

Davon verspreche man sich eine "optimierte Aufenthaltsqualität" für die Kundinnen und Kunden.

"Bei den Maßnahmen handelt es sich um zwingend notwendige Modernisierungen/planmäßige Investitionen im Rahmen unseres kontinuierlichen Restaurant-Modernisierungsprogramms", erklärte der Sprecher gegenüber TAG24.