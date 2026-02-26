McDonald's in der Innenstadt muss schließen: Das steckt dahinter
Leipzig - Schlechte Nachrichten für Fast-Food-Fans: Der McDonald's in der Leipziger Petersstraße hat Anfang dieser Woche seine Türen geschlossen. Aber nicht für immer, wie TAG24 von einem Unternehmenssprecher erfuhr.
Schon bald soll die Filiale wieder in neuem Glanz erstrahlen. Bis zum 31. März wird der Standort aufwendig umgebaut und modernisiert, für die Wiedereröffnung werde aktuell der 1. April angepeilt. Auch eine Grand-Opening-Party sei bereits in Planung.
Die Bauarbeiten betreffen demnach alle Bereiche, insbesondere aber den Gastraum, die Küche und die Nebenräume.
So sollen zusätzliche digitale Bestellterminals sowie ein Tischservice und ein neuer Aufzug für Bestellungen im Obergeschoss installiert werden.
Davon verspreche man sich eine "optimierte Aufenthaltsqualität" für die Kundinnen und Kunden.
"Bei den Maßnahmen handelt es sich um zwingend notwendige Modernisierungen/planmäßige Investitionen im Rahmen unseres kontinuierlichen Restaurant-Modernisierungsprogramms", erklärte der Sprecher gegenüber TAG24.
McDonald's in der Petersstraße wochenlang dicht: Umbau kostet rund 1,6 Millionen Euro
In den Umbau investiert das Unternehmen rund 1,6 Millionen Euro. Bei der Filiale handele es sich aufgrund der hohen Gästezahl (täglich bis zu 1000 Besucher) um einen "wichtigen Standort mit einer besonderen Bedeutung".
Die letzten Umbauarbeiten liegen mehr als 20 Jahre zurück.
Die rund 45 Mitarbeitenden werden während der Bauarbeiten größtenteils in den anderen Leipziger McDonald's-Standorten eingesetzt.
Die Modernisierung geht übrigens auch mit neuen Öffnungszeiten einher: So soll der Standort ab dem 1. April montags bis donnerstags von 8 bis 1 Uhr, freitags und samstags von 8 bis 6 Uhr und sonntags von 9 bis 0 Uhr geöffnet sein.
Titelfoto: Montage 7aktuell.de | Eric Pannier