Eis und Schnee stoppen Leipziger Brückenlauf: "Gesundheit hat oberste Priorität"

Leipzig - Aufgrund der weiterhin angespannten Wetterlage muss der für Sonntag geplante Leipziger Brückenlauf abgesagt werden.

Auch in Leipzig sorgt Sturmtief Elli für Beeinträchtigungen. Der für Sonntag geplante Brückenlauf wurde nun abgesagt. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

"Schweren Herzens haben wir uns heute entschieden, dass der 19. Leipziger Brückenlauf am 11. Januar 2026 nicht stattfindet", teilten die Veranstalter am Samstag mit.

Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse sei eine sichere Durchführung der Sportveranstaltung nicht möglich.

"Eure Gesundheit hat für uns oberste Priorität", hieß es weiter.