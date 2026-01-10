Eis und Schnee stoppen Leipziger Brückenlauf: "Gesundheit hat oberste Priorität"
Leipzig - Aufgrund der weiterhin angespannten Wetterlage muss der für Sonntag geplante Leipziger Brückenlauf abgesagt werden.
"Schweren Herzens haben wir uns heute entschieden, dass der 19. Leipziger Brückenlauf am 11. Januar 2026 nicht stattfindet", teilten die Veranstalter am Samstag mit.
Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse sei eine sichere Durchführung der Sportveranstaltung nicht möglich.
"Eure Gesundheit hat für uns oberste Priorität", hieß es weiter.
Man arbeite an einem Ersatztermin im Frühjahr 2026. Die bereits erfolgten Anmeldungen sollen dabei ihre Gültigkeit behalten. Die Veranstalter wollen zeitnah über alle weiteren Entwicklungen informieren.
