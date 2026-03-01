Streit um neue Tempo-30-Zone in Leipzig: Ist diese Regelung wirklich "weit hergeholt"?

Leipzig - Anfang Dezember richtete Leipzigs Stadtverwaltung auf der Tauchaer Straße in Portitz Tempo 30 an. Begründung: Der dortige Schulweg werde dadurch sicherer. Die CDU im Stadtrat wollte es damit jedoch nicht auf sich beruhen lassen und hakte in der jüngsten Ratsversammlung zu dem Tempolimit nach. Ihr Standpunkt: Mit dem Schulweg ist es "sehr weit hergeholt."

Seit Anfang Dezember gilt auf der Tauchaer Straße in Portitz Tempo 30. Leipzig will dadurch den Weg zur Grundschule Portitz sicherer gestalten. © Christian Grube

So die Worte von CDU-Stadtrat Falk Dossin, der Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) zu dem Thema ins Verhör nahm. Dem Christdemokraten zufolge hatten sich "viele Anwohner" bei seiner Fraktion gemeldet, weil sie das Tempolimit und dessen Begründung nicht nachvollziehen könnten. "Wer hat denn das festgelegt, dass dort ein Schulweg ist? Weil an manchen Teilen der Tempo-30-Zone sind gar keine Wohnhäuser."

Der Argumentation des CDU-Stadtrats zufolge könne ein Schulweg nur dort vorhanden sein, wo es Wohnhäuser gibt, in denen Schulkinder leben. "Das ist zumindest 'ne Grundlage. Und Schulwegsicherheit ist nach der STVO klar geregelt, dass wir da von Wegen reden, die direkt an der Schule dran sind. Dort ist aber mindestens 200 Meter entfernt keine einzige Schule."

Gemeint ist wahrscheinlich die Grundschule Portitz, die die Stadtverwaltung auch in ihrer Bekanntmachung zur Tempo-30-Regelung erwähnte. Tatsächlich beschäftigt der Weg zu der Grundschule die Stadtspitze bereits seit Längerem. Mit einer Ampel an der Kreuzung Tauchaer Straße, Heckenweg und Am Künstlerbogen sollte dieser eigentlich sicherer gestaltet werden. Da die Lichtanlage jedoch auf sich warten lässt, griff die Stadt dem Bau nun laut eigener Aussage mit dem Tempolimit vor.

Dossin betonte in seiner Argumentation noch einmal, dass sich die Schule erst in der "übernächsten Parallelstraße" befinde. "Das ist sehr weit hergeholt, die verkehrsrechtliche Anordnung."