Entwurf steht: So soll das neue Quartier am Bayerischen Bahnhof aussehen

Alles in Kürze

"Am Bayerischen Bahnhof wird eine innerstädtische Brachfläche in ein urbanes Gebiet entwickelt, mit attraktiver Begrünung und sozialem Wohnungsbau", verkündet Dienberg.

Die 13,3 Hektar Fläche gehörten einst der Deutschen Bahn . In Zukunft sollen dort, laut aktuellen Plänen, 1100 Wohnungen, mit einem Drittel davon Sozialwohnungen, einige Gewerbeeinheiten, ein Nahversorger, eine soziale Einrichtung und ein großer öffentlicher Park entstehen.

"Das neue Stadtquartier wird klimaangepasst, nachhaltig und sozial", teilt Baubürgermeister Thomas Dienberg (63, Grüne ) am Donnerstagmittag mit.

Das Baurecht hat der Vorhabenträger, die BUWOG Bauen und Wohnen GmbH, mit der ein städtebaulicher Vertrag besteht.

In dem Vertrag steht auch drin, dass der Investor die Kosten für die Erschließung der Verkehrsflächen trägt, sich am Straßenausbau in der Umgebung beteiligt, einen barrierefreien Zugang zum S-Bahnhaltepunkt MDR über den öffentlichen Park baut und Teile des Stadtparks mit vielfältigen Spielbereichen ausstattet.