Er war der Erste: So heißt das Neujahrsbaby in Leipzig!

Das Kreißsaal-Team am UKL half 2023 2274 Kindern auf die Welt. © UKL/Stefan Straube

Wie das UKL am Dienstag mitteilte, erblickte der 3550 Gramm schwere Adam am 1. Januar um 1.22 Uhr das Licht der Welt. Nach ihm folgten am Neujahrstag dann noch vier weitere Geburten.

Das Klinikum ließ das vergangene Jahr zudem in einer Pressemitteilung Revue passieren: So wurden im Kreißsaal insgesamt 2274 Kinder geboren.

Auf eine ähnlich hohe Menge trotz der bundesweit sinkenden Zahlen hofft man nun auch im neuen Jahr, so Prof. Holger Stepan, Direktor der Geburtsmedizin: "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir unsere Geburtenzahlen auf diesem hohen Niveau stabilisieren und halten, was nicht selbstverständlich ist."

Die "demographische Realität" der sinkenden Geburtszahlen bezeichnet Prof. Stepan als "Post-Wendeknick", da um 1990 aufgrund der unsicheren Situation und Umzüge in den Westen nur wenig Kinder - und damit auch genau zur jetzigen Zeit potenziell gebärfähige Frauen - in Ostdeutschland geboren wurden.

Selbst die zahlreichen zugezogenen Leipzigerinnen könnten dies nicht mehr "wettmachen", so der Mediziner.