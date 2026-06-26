Erwischt! Betrunkener Autofahrer schläft an Leipziger Ampel ein und wird von Polizei geweckt

Leipzig - Ein Getränk zu viel gönnte sich wohl ein 36-Jähriger in der Nacht zu Freitag. Das hielt ihn nicht davon ab, in sein Auto einzusteigen und loszufahren. Weit kam der Mann jedoch nicht, bevor er sich für ein Nickerchen an einer Ampel entschied.

Das Auto blieb über mehrere Ampelphasen hinweg einfach stehen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Der Deutsche schaffte es, nachts um 3.30 Uhr in Leipzig-Neulindenau bis zu der Ampel auf der Schomburgkstraße Ecke Merseburger Straße zu fahren. Dort hielt er dann leicht schräg auf der linken Spur - und schlief ein.

Blöd für den 36-Jährigen, dass genau in diesem Moment ein Polizeiauto vorbeifuhr. Den Beamten kam es komisch vor, dass der Mercedes auch nach zwei Grünphasen nicht beabsichtigte, abzubiegen.

Bei genauerem Hinsehen fanden sie den Fahrer schlafend vor seinem Lenkrad. Nach mehrmaligem Klopfen erwachte der Mann dann langsam wieder aus seinem Powernap.

Während der Kontrolle zeigte er deutliche Ausfallerscheinungen, so die Polizei. Der daraufhin durchgeführte Alkoholvortest ergab einen Wert von über 0,8 Promille und bestätigte somit, dass der Fahrer nicht mehr ganz nüchtern war.

"Der Mercedes wurde daraufhin von einem Beamten auf einen Parkplatz umgeparkt und der Mann für eine Blutabnahme mit auf das Revier genommen", so Sprecherin Melanie Roeber.