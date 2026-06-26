Erwischt! Betrunkener Autofahrer schläft an Leipziger Ampel ein und wird von Polizei geweckt

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Unter Alkohol entschied sich ein Mann in der Nacht zu Freitag, seinen Heimweg durch Leipzig mit dem Auto anzutreten und schlief dann an einer Ampel einfach ein.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Ein Getränk zu viel gönnte sich wohl ein 36-Jähriger in der Nacht zu Freitag. Das hielt ihn nicht davon ab, in sein Auto einzusteigen und loszufahren. Weit kam der Mann jedoch nicht, bevor er sich für ein Nickerchen an einer Ampel entschied. 

Das Auto blieb über mehrere Ampelphasen hinweg einfach stehen. (Symbolbild)
Das Auto blieb über mehrere Ampelphasen hinweg einfach stehen. (Symbolbild)  © Soeren Stache/dpa

Der Deutsche schaffte es, nachts um 3.30 Uhr in Leipzig-Neulindenau bis zu der Ampel auf der Schomburgkstraße Ecke Merseburger Straße zu fahren. Dort hielt er dann leicht schräg auf der linken Spur - und schlief ein.

Blöd für den 36-Jährigen, dass genau in diesem Moment ein Polizeiauto vorbeifuhr. Den Beamten kam es komisch vor, dass der Mercedes auch nach zwei Grünphasen nicht beabsichtigte, abzubiegen.

Bei genauerem Hinsehen fanden sie den Fahrer schlafend vor seinem Lenkrad. Nach mehrmaligem Klopfen erwachte der Mann dann langsam wieder aus seinem Powernap.

Leipzig: Zum Wohl: Leipzigs nächstes Sommer-Event steht in den Startlöchern
Leipzig Lokal Zum Wohl: Leipzigs nächstes Sommer-Event steht in den Startlöchern

Während der Kontrolle zeigte er deutliche Ausfallerscheinungen, so die Polizei. Der daraufhin durchgeführte Alkoholvortest ergab einen Wert von über 0,8 Promille und bestätigte somit, dass der Fahrer nicht mehr ganz nüchtern war.

"Der Mercedes wurde daraufhin von einem Beamten auf einen Parkplatz umgeparkt und der Mann für eine Blutabnahme mit auf das Revier genommen", so Sprecherin Melanie Roeber.

Dort wurde dann sein Führerschein beschlagnahmt. Der 36-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

Mehr zum Thema Leipzig Lokal: