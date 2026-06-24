Sieben Einsatzfahrzeuge! Großer Rettungseinsatz am Leipziger Hauptbahnhof

Leipzig - Ein großer Rettungseinsatz hat am Mittwochnachmittag viel Aufsehen am Leipziger Hauptbahnhof erregt.

Mehrere Einsatzfahrzeuge eilten am Mittwochnachmittag zur Zentralhaltestelle vorm Hauptbahnhof. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Ein Mann war gegen 15.20 Uhr an der Zentralhaltestelle der Straßenbahnen zusammengebrochen und musste reanimiert werden.

Zunächst wurden über eine spezielle App qualifizierte Ersthelfer zum Bahnsteig D alarmiert, die die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes überbrücken sollten.

Letztlich rückten laut einem Sprecher der Rettungsleitstelle drei Rettungswagen, ein Krankentransport, ein Notarzt und die Feuerwehr aus. Zusätzlich war auch die Polizei mit einem Streifenwagen vor Ort.