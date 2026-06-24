Sieben Einsatzfahrzeuge! Großer Rettungseinsatz am Leipziger Hauptbahnhof
Leipzig - Ein großer Rettungseinsatz hat am Mittwochnachmittag viel Aufsehen am Leipziger Hauptbahnhof erregt.
Ein Mann war gegen 15.20 Uhr an der Zentralhaltestelle der Straßenbahnen zusammengebrochen und musste reanimiert werden.
Zunächst wurden über eine spezielle App qualifizierte Ersthelfer zum Bahnsteig D alarmiert, die die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes überbrücken sollten.
Letztlich rückten laut einem Sprecher der Rettungsleitstelle drei Rettungswagen, ein Krankentransport, ein Notarzt und die Feuerwehr aus. Zusätzlich war auch die Polizei mit einem Streifenwagen vor Ort.
Gegen 16 Uhr konnte der Mann per Rettungswagen in ein Krankenhaus zur weiteren Versorgung transportiert werden.
Was zu dem Kreislaufzusammenbruch geführt hat, ist unbekannt.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier