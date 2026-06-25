Portemonnaie-Raub in Leipzig: Dreister Dieb attackiert plötzlich Helfer mit Spraydose

Leipzig - Drei Teenager versuchten am Mittwoch in Leipzig , einen 14-Jährigen zu bestehlen. Als ein 18-Jähriger zu Hilfe eilte, ließen sie von ihrem Opfer ab und attackierten stattdessen den Helfer.

An dieser Haltestelle ereigneten sich die Szenen am Mittwoch zwischen 12.10 und 12.30 Uhr. (Archivbild) © Anke Brod

Der 14-Jährige stand zusammen mit Freunden gegen 12.10 Uhr an der Haltestelle Sellerhausen in der Emmausstraße, als er von drei Unbekannten angesprochen wurde.

Sie fragten ihn nach Geld, woraufhin der Teenie sein Portemonnaie herausholte. Bevor er reagieren konnte, riss der Täter es ihm aus der Hand.

Ein 18-Jähriger bemerkte die Situation und forderte den Unbekannten auf, das Portemonnaie zurückzugeben.

"Daraufhin ließ der Täter die Geldbörse fallen und von dem Jugendlichen ab", so Polizeisprecherin Therese Leverenz.

Nachdem der 14-Jährige dann in seine Bahn eingestiegen war, nahm sich der Unbekannte nochmal den Helfer vor. Erst sprach er ihn an und dann zückte er plötzlich eine Reizgas-Dose und sprühte sie dem 18-Jährigen ins Gesicht.

Dieser verletzte sich dabei leicht.