Fahrbahn gesperrt: Mehrere Autos krachen auf B2 ineinander
Markkleeberg - Auf der B2 zwischen Markkleeberg und dem Kreuz Leipzig-Süd hat sich am Samstagabend ein Unfall ereignet. Dabei fuhren mehrere Autos ineinander.
Wie die Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage bestätigte, krachten nach ersten Erkenntnissen an einer Stelle sechs Fahrzeuge ineinander.
Unweit dieser Unfallstelle ereignete sich dann ein weiterer Auffahrunfall, bei dem weitere drei Autos beschädigt wurden.
Meldungen über verletzte Personen lagen zunächst nicht vor.
Wie es zu den Unfällen kam und ob beide miteinander im Zusammenhang stehen, bleibt aktuell unklar. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen ebenfalls keine Informationen vor.
Die Feuerwehr ist vor Ort. Aufgrund der Aufräumarbeiten ist aktuell eine Fahrbahn gesperrt, es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet zu umfahren.
Titelfoto: 7aktuell/Eric Pannier