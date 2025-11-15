Leipzig im Nahverkehrs-Ranking: Heftige Preissteigerung bei Tageskarten

Leipzig - Bei einem bundesweiten Vergleich von aktuellen Preisen für den öffentlichen Personennahverkehr schneidet Leipzig äußerst bescheiden ab. Mit Platz 38 von 42 landet die Messestadt damit aber noch vor Dresden (Rang 40).

Besonders die Preise für Tageskarten sind in der vergangenen Jahren stark gestiegen. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Für das Nahverkehrs-Ranking 2025 hat das Vergleichsportal "Testberichte.de" zum vierten Mal die Angebote der Verkehrsbetriebe aller Landeshauptstädte und aller Städte mit über 200.000 Einwohnern verglichen.

Besonders die Preise für Tageskarten sind in den vergangenen vier Jahren im bundesweiten Schnitt um 19 Prozent auf 8,17 Euro gestiegen (2021: 6,88 Euro).

Im aktuellen Ranking belegt Leipzig dabei mit 10,20 Euro den dritten Platz hinter Berlin (10,60 Euro) und Nürnberg (10,30 Euro). Alle drei Städte verlangen damit in diesem Jahr erstmalig einen zweistelligen Euro-Betrag!

Auch bei den Preisen für eine einfache Fahrt belegt die Messestadt traurigerweise einen der Plätze im vorderen Tabellenfeld: Liegt der bundesweite Schnitt hier bei 3,47 Euro (ein Plus von vierundzwanzig Prozent gegenüber 2021), verlangt man in Leipzig saftige 3,60 Euro.