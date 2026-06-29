Wenn Philipp und Dirk kommen, kann's teuer werden

Leipzig - "Liebe Fahrgäste, jetzt findet in diesem Fahrzeug eine Fahrkartenkontrolle statt", verkündet seit Neuestem eine automatische Ansage, wenn Philipp (29) und Dirk (47) in die Straßenbahn steigen. Die beiden arbeiten als Fahrausweisprüfer bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB). TAG24 hat sie bei ihrer Arbeit begleitet.

Philipp (29, l.) und Dirk (47) haben sich bewusst für ihren Job entschieden und es bisher keinen Tag bereut. © Silvio Bürger

Bereits eine der ersten kontrollierten Personen hatte ihre Handtasche samt Deutschlandticket zu Hause vergessen. Sie reagierte gelassen und konnte innerhalb von sieben Tagen ihr Ticket im Servicecenter nachreichen.

Doch nicht alle Fahrgäste bleiben so cool. Jährlich kommt es in Leipzig zu circa 380 verbalen Auseinandersetzungen gegenüber Prüfern, in etwa 120 Fällen kommt es zu körperlichen Angriffen.

"Man ist schockiert. Die Schlagzeilen lassen einen nicht kalt", sagte Dirk. Laut ihm müsse man wachsam sein, aber nicht ängstlich.

Der 47-Jährige arbeitet seit 2018 bei den LVB und ist mittlerweile Fachverantwortlicher. Er und sein Kollege Philipp wurden zum Glück noch nicht körperlich angegriffen.

Wie alle Kontrolleure sind sie speziell geschult. "Beim Einstieg macht man erst mal einen Rundumblick", erklärte Dirk. "Mit einem Lächeln reinzugehen, nimmt auch oft die Aggressionen. Man muss einfach auf einer Ebene kommunizieren." Als weitere Sicherheitsmaßnahme sind die Prüfer nie allein unterwegs, sondern immer mindestens zu zweit oder zu dritt. Sie kommunizieren mit Walkie-Talkies und schauen auf den anderen. "Man kann sich aufeinander verlassen", sagte Philipp.

Die LVB beobachten genau, wie es um die Sicherheit steht. "Bodycams sind eine Option, die wir uns anschauen. Es kann sein, dass wir das machen", erklärte Marc Backhaus, Pressesprecher bei den LVB.