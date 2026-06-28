WarnApp löst aus: Starke Rauchentwicklung in der Stadt und dem Landkreis Leipzig

Leipzig - Die WarnApp "NINA" löste am Sonntagvormittag einen Alarm aus. Es wird vor einer starken Rauchentwicklung in der Stadt Leipzig und dem Landkreis Leipzig gewarnt.

Die Warnung gilt für ein großflächiges Gebiet. © Screenshot/warnung.bund.de

Grund dafür soll ein Waldbrand im Bereich Mumsdorf/Meuselwitz sein.

Die App vom Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat gegen 9.29 Uhr eine großflächige Warnung wegen starker Rauchentwicklung und deutlicher Geruchsbelästigung herausgegeben.

Das betrifft neben den Regionen Altenburger Land und Burgenlandkreis auch die Stadt Leipzig und den Landkreis Leipzig.

Autofahrer, die im direkten Umkreis des Waldbrandgebiets unterwegs sind, werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.