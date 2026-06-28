WarnApp löst aus: Starke Rauchentwicklung in der Stadt und dem Landkreis Leipzig

1.414 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die WarnApp "NINA" löste am Sonntagvormittag einen Alarm aus. Es wird vor einer starken Rauchentwicklung in der Stadt Leipzig und dem Landkreis Leipzig gewarnt.

Von Tamina Porada

Leipzig - Die WarnApp "NINA" löste am Sonntagvormittag einen Alarm aus. Es wird vor einer starken Rauchentwicklung in der Stadt Leipzig und dem Landkreis Leipzig gewarnt.

Die Warnung gilt für ein großflächiges Gebiet.
Die Warnung gilt für ein großflächiges Gebiet.  © Screenshot/warnung.bund.de

Grund dafür soll ein Waldbrand im Bereich Mumsdorf/Meuselwitz sein.

Die App vom Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat gegen 9.29 Uhr eine großflächige Warnung wegen starker Rauchentwicklung und deutlicher Geruchsbelästigung herausgegeben.

Das betrifft neben den Regionen Altenburger Land und Burgenlandkreis auch die Stadt Leipzig und den Landkreis Leipzig.

Leipzig: Hitze-Blog für Leipzig: Schäden an Straßenbahngleisen werden behoben
Leipzig Lokal Hitze-Blog für Leipzig: Schäden an Straßenbahngleisen werden behoben

Autofahrer, die im direkten Umkreis des Waldbrandgebiets unterwegs sind, werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

Der Rauch zog bis nach Leipzig.
Der Rauch zog bis nach Leipzig.  © EHL Media / Björn Stach
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Außerdem wird bei einer starken Rauchentwicklung prinzipiell immer geraten, den betroffenen Bereich zu meiden, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/warnung.bund.de; EHL Media / Björn Stach

Mehr zum Thema Leipzig Lokal: