Arbeiten laufen auf Hochtouren: Leipzigs Straßenbahnen stehen auch zu Wochenbeginn still

Leipzig - Der ÖPNV der Messestadt kämpft weiter mit den Folgen der extremen Hitze . Inzwischen ist klar: Auch zum Beginn der Arbeitswoche am morgigen Montag werden Leipzigs Trams nicht fahren.

Ein Mitarbeiter der LVB reinigt am Sonntagmorgen weitere Tramgleise, bevor die Extremhitze Leipzig wieder fest im Griff hat. Aufgrund der hohen Temperaturen hatte sich am Samstag Fugengussmasse in den Schienen gelöst. © EHL Media / Björn Stach

"Der Straßenbahnverkehr der Leipziger Verkehrsbetriebe ist auch am Montag nicht regulär möglich", teilten die LVB am frühen Sonntagabend mit.

Seit Samstagabend würden zahlreiche Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe mit großem Engagement und unter Hochdruck daran arbeiten, die Folgen der Extrem-Hitze zu beseitigen.

Die Wetterverhältnisse hatten am Samstag dazu geführt, dass sogenannte Fugengussmasse, die um die Tramgleiße angebracht war, flüssig wurde und in Schienen und Weichen lief oder die Fahrwerke der Bahnen verklebte.

"Die netzweite Infrastruktur ist aktuell nicht mehr sicher zu befahren", erklärte der für die Technik zuständige LVB-Geschäftsführer, Toralf Müller.

Bislang seien in den Betriebshöfen mehr als 50 Straßenbahnen gereinigt worden. Parallel würden betroffene Streckenabschnitte und insbesondere Weichen weiter von der in Schienen und Weichen gelaufenen Fugengussmasse befreit.

Die LVB nutzen dazu alle verfügbaren Kapazitäten, hieß es. Auch in der Nacht sei gearbeitet worden.