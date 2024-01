Fast alle Läden in Stötteritz dicht: Wo kaufen diese Leipziger jetzt ein?

Leipzig - Aus vier mach eins : Anstelle mehrerer bis dato im Leipziger Stadtteil Stötteritz vorhandener Lebensmittelläden herrschen dort seit einem Jahr Brach- und Bauflächen vor. Damit bleibt den Kunden im Kiez nur noch der Gang zu einem einzigen Frischemarkt, sprich Lidl an der Holzhäuser Straße 104. Wie geht es vor Ort mit den Einkaufsangeboten weiter?

Abriss der "Kaufhalle" an der Thiemstraße 1 im Februar 2023. © Anke Brod

Alles begann Mitte Februar 2023 mit dem Rückbau des Nahkaufs an der Thiemstraße. Weil jene "Kaufhalle" aus DDR-Zeiten nach all den Jahrzehnten eine marode Gebäude-Substanz aufwies, fielen die Gemäuer schließlich der Abrissbirne zum Opfer.

Das Fehlen dieses kleinen, fußläufig inmitten großer Wohnblöcke gelegenen Ladens bedauern bis heute vor allem ältere Bürgerinnen und Bürger.

Entsteht an dieser Stelle ein neues Geschäft für den täglichen Bedarf? Mitnichten.

Wie das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig auf Anfrage berichtete, wurde für die Thiemstraße 1 in der Gemarkung Stötteritz am 23. November 2023 eine Baugenehmigung erteilt. Auf dem Grundstück ist demnach die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 25 Wohneinheiten nebst Tiefgarage geplant. Der Beginn des Bauvorhabens sei bisher noch nicht angezeigt worden, so die Information weiter.

Nahezu zeitgleich liefen im Februar 2023 zudem die Abbrucharbeiten für den Aldi-Supermarkt an der Holzhäuser Straße 108. Eine Eisdiele, ein italienisches Restaurant sowie eine Kinderarztpraxis hatten deshalb ihre im Gebäude angemieteten Räume verlassen müssen. Inzwischen steht das Fundament für den neuen Markt - einige Wände wurden bereits hochgezogen.