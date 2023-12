Fast eine Million Euro eingeplant: Sack'sche Villa in Grünau soll saniert werden

Leipzig - Das Dach der denkmalgeschützten "Sack'schen Villa" im Robert-Koch-Park in Leipzig -Grünau soll 2024 aufwendig saniert werden.

Dazu soll der Park laut Thomas Dienberg "behutsam" für die breite Masse geöffnet werden, die Dach-Sanierung sei also nur der erste Schritt und soll dazu dienen, dem Gebäudeverfall aktiv entgegenzuwirken. Perspektivisch soll die historische Villa also wieder eine "zeitgemäße Nutzung" ermöglichen.

Wie die Leipziger Verwaltungsspitze am Mittwoch bekannt gab, werden für die Sanierung rund 900.000 Euro eingeplant, 200.000 davon werden von der Stadt übernommen.

Geplant ist, dass das Dach der "Sack'schen Villa" (Baujahr 1911) in Naturschiefer eingedeckt und die Dachrinnen aus Titanzink verlegt und in die Gebäudeecken integriert werden. Auch einige der Gauben – Stellen, an denen das Dach geneigt ist – erhalten brandneue Schieferabdeckungen.

Die Villa, die den Leipzigern auch als "Parkschloss Grünau" bekannt ist, wurde nach Angaben der Stadt zuletzt in den 1980er-Jahren saniert.