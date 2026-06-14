Feste und Märkte: Hier geht an diesem Sonntag in Leipzig die Post ab

Leipzig - Am heutigen Sonntag noch nichts geplant? Ob Regenwetter oder Sonnenschein: Leipzig hat wieder einiges im Angebot. Welche Events Ihr Euch nicht entgehen lassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps .

Trödelmarkt Alte Messe

Sollte Euch am Wochenende der Sinn nach Bummeln stehen, freuen sich verschiedene Märkte darauf, Euch begrüßen zu dürfen. Beim Trödelmarkt an der Alten Messe könnt Ihr beispielsweise das klassische Flohmarkt-Angebot durchstöbern und verschiedene Antiquitäten entdecken. Die Stände sind am Sonntag von 8 bis 15 Uhr geöffnet.

Hosenscheißer und Ladyfashion Flohmarkt

Auf dem agra-Messegelände habt Ihr am Sonntag die Möglichkeit, gleich zwei Flohmarkt-Ausflüge auf einen Streich abzuhaken. Denn unterschiedlicher könnte das Angebot beim Hosenscheißer- und Ladyfashion-Flohmarkt nicht sein. Während man bei dem einen eher eine Überraschung für die Kleinen abstaubt, feilschen Mamas und Mädels bei dem anderen um Ihr eigenes neues Lieblingsschnäppchen. Die Märkte sind von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Für den Zutritt zu beiden Hallen bezahlt Ihr 5 Euro.

Keramikmarkt im Grassi Museum

Ein etwas spezielleres Angebot erwartet Euch in den Innenhöfen des Grassi Museums. Vor der Kulisse des eindrucksvollen Museums bestaunt Ihr sowohl am Samstag als auch am Sontag von 10 bis 18 Uhr die Werke von rund 60 Keramikerinnen und Keramikern aus ganz Europa. Egal ob Ihr eine neue Teetasse sucht oder Euch für interessante Figuren begeistert: Hier gibt es so einiges zu sehen.