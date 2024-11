Festliche Stimmung in Leipzig: Riesiges Lebkuchenhaus mitten in der Innenstadt gebaut

Dieses Lebkuchenhaus kann sich wirklich sehen lassen! © PR

Wie das Hotel am Donnerstag mitteilte, waren in diesem Jahr insgesamt zwölf Auszubildende an dem Bau des Hauses beteiligt.

Sie verarbeiteten insgesamt 3,5 Liter Zuckerguss und 25 Kilogramm Lebkuchen, wobei der Fokus nach eigenen Angaben vor allem auf einem Mix aus traditionellen und modernen Elementen lag.

Das seit 2016 bestehende Traditionsprojekt soll die jungen Anwärter und Anwärterinnen dazu animieren, sich kreativ und handwerklich auszuleben. Gleichzeitig wird der Teamgeist gestärkt.