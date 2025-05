Festwiese versinkt nach Gewitter im Schlamm: Einlass ist inzwischen gestartet

Leipzig - Am Mittwochnachmittag zogen mehrere kurzes Gewitter über Leipzig . Die Regenmassen reichten aus, um für große Pfützen auf der Festwiese zu sorgen. Der Einlass zur Eröffnungsfeier des Turnfestes wurde nach hinten verschoben, ist inzwischen jedoch gestartet.

Alles in Kürze

Mit einem großen Programm soll das Turnfest am Mittwochabend auf der Festwiese offiziell eröffnet werden. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Gewitter dauerten zwar nicht lange an, hatte es aber in sich. Schon am Mittwochmittag fielen innerhalb von kurzer Zeit zwischen vier und zehn Liter Regen, kurzzeitig hagelte es auch. Auch das zweite Gewitter brachte nochmal viel Regen nach Leipzig.

Das Internationale Deutsche Turnfest feiert am heutigen Mittwoch seine große Eröffnungsfeier auf der Festwiese vor der Red Bull Arena in Leipzig.

Die versankt am Nachmittag allerdings im Schlamm.

Wie eine Pressesprecherin des Turnfestes auf TAG24-Anfrage mitteilte, werde die Lage fortgehend von einem Lagezentrum beobachtet. Stand 15 Uhr kann die Eröffnung aber stattfinden. Auch bei ein bisschen Regen würden die Athleten ihre Show auf der Bühne präsentieren.