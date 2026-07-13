Getarnter Luxus-BMW bei Leipzig entdeckt: Handelt es sich hierbei wirklich um einen Prototyp?

Leipzig - Kaum vergeht ein Tag, an dem nicht ein vermeintlicher Erlkönig gesichtet wird. So auch in Leipzig am Wochenende. Doch so unbekannt ist der gezeigte Prototyp gar nicht mehr.

Der BMW soll vor einigen Tagen schon in Produktion gegangen sein. © Lutz Brose

Früher fuhren Prototypen unveröffentlichter Autos meist nachts auf Teststrecken oder wenig befahrenen Straßen. Heute sind die Fahrzeuge mit ihren sogenannten Dazzle-Folierungen fast überall zu sehen.

So auch am vergangenen Wochenende an der Schladitzer Bucht nahe Leipzig, wo ein BMW mit solch einem Muster unterwegs war. Doch ein richtiger Erlkönig ist es nicht, vielleicht ein Prinz.

Denn bei dem Fahrzeug dürfte es sich um einen BMW G70 LCI handeln. Die neue BMW 7er Limousine wurde bereits im April 2026 vorgestellt und hat am 1. Juli ihren Produktionsstart im BMW Group Werk Dingolfing gefeiert.

Die bayerischen Autobauer bezeichnen das Auto mit der umfassendsten Modellüberarbeitung der Unternehmensgeschichte als Meisterstück und versprechen größere Reichweite und höhere Ladegeschwindigkeit für den BMW i7 – Hightech und Handwerk für maximale Individualisierung und Exklusivität.

Bis Ende 2027 sollen Technologien der neuen Klasse in 40 Modelle der BMW Group ausgerollt werden. Laut auf dem abgebildeten Fahrzeug aufgebrachten Aufkleber ist dasselbe für die Entwicklung von Fahrerassistenz- und Fahrzeugkomfortfunktionen unterwegs.