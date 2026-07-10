Kurioser Vorfall am Rande der Stadt: Auto fällt "vorzeitig" Maibaum!

Leipzig - Ups, da liegt das gute Stück! Mitten auf dem Marktplatz im Leipziger Ortsteil Liebertwolkwitz wurde am Freitag durch ein Auto versehentlich der beliebte Maibaum "gefällt".

Unverhofftes Ende eines Maibaums in Leipzig: Im Stadtteil Liebertwolkwitz wurde der Baum am Freitag versehentlich beim Rangieren "gefällt". © Montage: Anke Brod

Wie Ortsvorsteher Roland Geistert (76, Wählervereinigung Liebertwolkwitz Unabhängige Vertreter, LUV) gegenüber TAG24 berichtete, war der Mitarbeiter einer Kabelbaufirma am Morgen mit seinem Hänger beim Rückwärtsfahren gegen den bunten Holzpfahl gekracht.

Dieser zersplitterte in seiner Metallhalterung, woraufhin der Maibaum der Länge nach umkippte.



"Wir hatten großes Glück" zeigte sich Geistert erleichtert, "niemand wurde verletzt, kein weiteres Fahrzeug auf dem Platz beschädigt."



Und das, obwohl auf dem großen Platz vor dem ehemaligen Rathaus von Liebertwolkwitz freitags immer Marktstände aufgebaut werden!



"Noch bevor ich irgendetwas dazu sagen konnte" sagte der Ortsvorsteher weiter, "entschuldigte sich die betreffende Firma bei mir sofort in aller Form - eine nette Geste!"