Sächsische Radio-Moderatorin im Babyglück: Claudia Switala wird Mama

Leipzig - Große Babynews bei der Radio-Moderatorin Claudia Switala (38). In der Steffen Lukas-Feierabendshow von Radio PSR verkündete die 38-Jährige am Montagnachmittag live, dass sie zum ersten Mal Mama wird.

Ihre Kugel kann Claudia Switala (38) nicht mehr verstecken. © Radio PSR

"Wir bekommen ein Mädchen und absolutes Wunschkind!", erzählt Claudia, die bereits sehnsüchtig auf ihren Geburtstermin im Oktober wartet.

Nachdem das große Geheimnis gelüftet war, hat die werdende Mama auch gleich noch berichtet, wie ihr Mann Michel von der Schwangerschaft erfahren hat.

"Es war auf dem ALDI-Parkplatz! Total romantisch, ich weiß", lacht sie. Doch Claudia konnte einfach nicht länger warten. "Es musste raus!"

Also hat sie den Einkauf noch abgewartet und zurück im Auto die Bombe platzen lassen. "Da saßen wir beide heulend im Auto, vorm ALDI", erinnert sie sich.

Ihr Babyglück will Claudia Switala natürlich in vollen Zügen genießen, was gleichzeitig bedeutet, dass die Hörer künftig zumindest eine Zeit lang auf sie verzichten müssen.