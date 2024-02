Giant Rooks, Nothing But Thieves, Schwanensee: Das ist diese Woche in Leipzig los

Leipzig - In der Messestadt ist immer etwas los, auch unter der Woche! Ob Theateraufführung, Konzert oder Partys - Leipzig schläft nicht. Worauf Ihr Euch in der Woche vom 5. bis 11. Februar freuen könnt.

Los geht es am Dienstag gleich mit Pflichtprogramm im Schauspiel Leipzig: Um 17 Uhr präsentiert The American Drama Group dort den Science-Fiction-Klassiker "1984" als Theaterstück. Der Roman von George Orwell (1903-1950) verschlägt seinen Leser in eine dystopische Zukunft, in der ein totalitäres System unter der Führung des übermächtigen "Big Brother" versucht, sogar die Gedanken der Menschen zu kontrollieren und die kleinste Abweichung von der Norm bereits als "Thought Crime" angesehen werden kann.

Mächtig was auf die Ohren gibt's am Donnerstag im Haus Auensee, wo ab 20 Uhr die Giant Rooks zum Tanz bitten. Die Indie-Durchstarter aus Nordrhein-Westfalen befinden sich aktuell auf großer "How Have You Been"-Tour zu ihrem gleichnamigen Album, das am 2. Februar erschienen ist.

Nach der Gründung im Jahr 2014 folgte ein rasanter Aufstieg, geprägt von unzähligen Touren und Erfolgs-Hits. Mit "How Have You Been" setzen die fünf Musiker nun auf Reflexion und die Auseinandersetzung mit ihrem Werdegang. "Das hört man!", heißt es dazu auf der Website des Haus Auensee. "Ihr neues Album klingt gefestigt, nahbar und ehrlich, aber auch energetisch und mitreißend."

Tickets für das Konzert gibt es unter anderem bei Eventim. Preis: 49,75 Euro.