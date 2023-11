Gourmet-Magazin ehrt beste Bäckereien Deutschlands: Leipzig schafft es mehrmals auf die Liste!

Bäckermeister Jürgen Kleinert begeistert Jury und Kunden gleichermaßen vor allem mit den selbst gemachten Leipziger Lerchen. © dpa/Soeren Stache

Insgesamt sieben Bäckereien in der Messestadt haben es auf die Liste des renommierten Magazins geschafft. Sie zeichnen sich allesamt durch guten Service, hochwertige Qualität und ein gutes Handwerk aus.

Da ist zum einen die Bäckerei & Konditorei Jürgen Kleinert in der Lützner Straße. Nach Einschätzung der Experten zeichnet sich der Familienbetrieb vor allem durch regionale Spezialitäten, aber auch kreative Variationen aus.

Bei der Bäckerei & Konditorei Tippner hingegen werden die kreativen Zusätze wie Rosinen, Körner und Möhren hervorgehoben, welche für viel Abwechslung im Sortiment sorgen.

Die Biobäckerei Macis überzeugt die Jury mit ihrer beeindruckenden Handarbeit, die an den Backwaren ersichtlich sind. Ein weiterer positiver Punkt: Vom Verkaufsraum aus kann man den - selbstverständlich Bio- und teilweise auch veganen - Leckereien direkt beim Backen im Ofen zusehen.

Und auch die Feinbäckerei Renelt in Plagwitz, die Bäckerei & Konditorei Göbecke GbR nahe dem Bahnhof, das Backhaus Wentzlaff in der Zimmerstraße sowie Backstein am Johannapark haben es in die Auswahl geschafft.