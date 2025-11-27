Großeinsatz auf der Maximilianallee sorgt für Stau

Leipzig - Auf der B2 staut sich am Donnerstag stadteinwärts der Verkehr. Grund dafür ist ein Einsatz der Polizei auf der Maximilianallee.

Unterstützt wurde die Leipziger Polizei durch Einsatzkräfte aus Niedersachsen und Thüringen, sowie durch den Zoll. © 7aktuell/Eric Pannier

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke TAG24 bestätigte, handelt es sich bei der Maßnahme um eine regelmäßige Großkontrolle.

Besonders im Fokus steht dabei auch heute die Fahrtüchtigkeit von Fahrzeugführern.

Speziell geschulte Polizeibeamte führen dabei im Rahmen der Kontrolle etwa Reaktionstests mit den Fahrern durch, um einzuschätzen, ob diese womöglich unter dem Einfluss berauschender Substanzen stehen.

Zu den Ergebnissen der Kontrollen lagen am frühen Nachmittag noch keine Erkenntnisse vor.