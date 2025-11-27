 805

Großeinsatz auf der Maximilianallee sorgt für Stau

Auf der B2 staut sich am Donnerstag stadteinwärts der Verkehr.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Auf der B2 staut sich am Donnerstag stadteinwärts der Verkehr. Grund dafür ist ein Einsatz der Polizei auf der Maximilianallee.

Unterstützt wurde die Leipziger Polizei durch Einsatzkräfte aus Niedersachsen und Thüringen, sowie durch den Zoll.
Unterstützt wurde die Leipziger Polizei durch Einsatzkräfte aus Niedersachsen und Thüringen, sowie durch den Zoll.  © 7aktuell/Eric Pannier

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke TAG24 bestätigte, handelt es sich bei der Maßnahme um eine regelmäßige Großkontrolle.

Besonders im Fokus steht dabei auch heute die Fahrtüchtigkeit von Fahrzeugführern.

Speziell geschulte Polizeibeamte führen dabei im Rahmen der Kontrolle etwa Reaktionstests mit den Fahrern durch, um einzuschätzen, ob diese womöglich unter dem Einfluss berauschender Substanzen stehen.

Zu den Ergebnissen der Kontrollen lagen am frühen Nachmittag noch keine Erkenntnisse vor.

Der Verkehr wurde auf eine Fahrbahnspur verengt. Mit geschultem Blick suchten sich die Polizisten einzelne Fahrzeuge heraus.
Der Verkehr wurde auf eine Fahrbahnspur verengt. Mit geschultem Blick suchten sich die Polizisten einzelne Fahrzeuge heraus.  © Christian Grube

Unterstützung erhielt die Leipziger Polizei dabei von Einsatzkräften aus Thüringen, Niedersachsen und von Mitarbeitern des Zolls. Insgesamt waren circa 80 Beamte im Einsatz.

