Kurz vor den Derbys: IceFighters haben neuen Trainer!

Leipzig - Nur einen Tag nach der überraschenden Freistellung von Patric Wener (57) als Trainer der KSW IceFighters Leipzig hat der Klub einen neuen Coach vorgestellt. Demnach soll Christopher Straube (51) künftig den Eishockey-Oberligisten zu Siegen führen.

Christopher Straube (51, m.) übernahm am Donnerstag gleich das Training der IceFighters Leipzig. © KSW IceFighters Leipzig

Das teilten die Sachsen am Donnerstagmittag in einer Pressemeldung mit.

Straube nahm als Spieler mit der deutschen Nationalmannschaft an zwei WM-Turnieren teil und wurde 2001 mit den Adlern Mannheim deutscher Meister. Insgesamt bestritt er rund 500 Spiele in der DEL.

Zuletzt betreute er als Headcoach und Assistant Coach Mannschaften in Dänemark sowie in Deutschland, darunter die Lausitzer Füchse. Mit dem dänischen Team SønderjyskE konnte er sogar zwei nationale Meistertitel in Folge feiern.

"Wir freuen uns, dass wir Chris für die Tätigkeit hier in Leipzig gewinnen konnten. Er hat heute Morgen bereits das Training geleitet und ist heiß darauf, das Team in die Erfolgsspur zurückzuführen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Chris und heißen ihn bei den KSW IceFighters Leipzig herzlich willkommen", so André Schilbach, Geschäftsführer und sportlicher Leiter der IceFighters.