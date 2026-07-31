Kaum eröffnet, schon dreimal bestohlen: Dieser Imbiss am Cossi überrascht mit besonderem Konzept
Von Susann Friedrich, Lisa Marie Peisker
Leipzig - Erst seit drei Wochen hat der Imbiss Senstrand am Cospudener See geöffnet und trotzdem gab es schon drei Einbrüche. Doch davon lassen sich Inhaberin Phuong Thuy Tran (53) und Inhaber Bang Nguyen (61) nicht abschrecken.
Ihre Vision ist klar: Frisches Essen im Hanoi-Stil trifft typische Imbiss-Klassiker. In dem Lokal am Lauerscher Weg bekommen die Gäste neben Pommes, Currywurst und Co. nämlich auch eine Auswahl an traditionell vietnamesischen Gerichten.
"Uns ist dieser Imbiss spontan angeboten worden", erzählt Duy (34). Er ist der Sohn der beiden Inhaber. Dann wurde nicht lange gefackelt, die Familie hat sich zusammengesetzt und beschlossen, dem Lokal am Cossi neues Leben zu verleihen.
Der Anfang ist gemacht, doch ohne Zwischenfälle verliefen die ersten Wochen nach der Eröffnung leider nicht. In der kurzen Zeit wurde schon dreimal eingebrochen. Glück im Unglück: Die Diebe hatten es anscheinend nur auf das Bier abgesehen und verschwanden mit ihrer Beute ohne das Lokal zu verwüsten.
Trotz gemütlicher Atmosphäre laufe das Geschäft nur schleppend an. Es gab allerdings auch schon richtig gute Tage, an die angeknüpft werden soll.
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Frisch und selbstgemacht
Letzten Endes will der Familienbetrieb durch seine hochwertige und leckere Küche überzeugen. Ganz vorne mit dabei sind ihre traditionell vietnamesischen Baguettes (Banh Mi Viet Nam).
"Es gibt viele Varianten: von vegetarisch bis Fleisch, mit gegrillten Schweinefleisch, eingelegten Gemüse frischen Koriander und unserer würzigen Haus-Sauce", so Duy.
In Zukunft sollen sich noch ein paar Dinge ändern. Die Inhaber planen von Plastikgeschirr auf richtiges umzusteigen und auch frische Smoothies in ihr Sortiment mit aufzunehmen.
Der Imbiss kann übrigens auch als Eventlocation gebucht werden. Zum Beispiel für Geburtstage, Hochzeiten oder Business-Netzwerke.
Titelfoto: Montage: Susann Friedrich