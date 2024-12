Neujahrsticket wieder da: Das sind die Pläne der LVB für den Jahreswechsel in Leipzig

Vom 30. Dezember bis 2. Januar könnt Ihr mit dem Neujahrsticket sämtliche Straßenbahnen, Busse, S-Bahnen und Regionalzüge nutzen. © Leipziger Gruppe

Ab sofort ist laut den Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) wieder das Neujahrsticket erhältlich.

Für 19,60 Euro könnt Ihr vom 30. Dezember 0 Uhr bis einschließlich 2. Januar 24 Uhr im gesamten Stadtgebiet (Tarifzone 110) den ÖPNV nutzen, so viel Ihr wollt. Für das Neujahrsticket für Kinder werden 8,40 Euro fällig.

Die Fahrkarte schließt nicht nur die Busse und Straßenbahnen ein, sondern auch S-Bahnen und Regionalzüge.

So zahlt Ihr pro Tag nur 4,90 Euro und damit lediglich 1,40 Euro mehr, als die normale Einzelfahrkarte sonst kostet. Zum Vergleich: Das 24-Stunden-Ticket für einen Erwachsenen kostet in der Regel 9,80 Euro und somit bereits die Hälfte von diesem Angebotsspecial.

Das Neujahrsticket ist an den stationären Ticketautomaten im Stadtgebiet und in den Servicestellen der LVB erhältlich, allerdings nicht in der LeipzigMOVE-App. Diese steht aber für die üblichen Angebote zur Verfügung.