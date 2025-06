Leipziger Hochhaus erstrahlt plötzlich kunterbunt

Leipzig - Der Leipziger Uniriese erstrahlt in dieser Woche in bunten Farben.

Der Leipziger Uniriese leuchtet noch bis Sonntag in Rebenbogenfarben. © EEX

Die European Energy Exchange (EEX) und die European Commodity Clearing (ECC) wollen nach eigenen Angaben ein Zeichen für Diversität, Toleranz und Respekt setzen.

Ab sofort sollen deshalb die im Uniriesen angemieteten Etagen in die Farben der Regenbogen-Flagge getaucht werden. Die Installation startet jeden Abend um 21 Uhr und soll letztmalig am Sonntag durchgeführt werden.

"Gerade in Zeiten, in denen gesellschaftliche Vielfalt zunehmend unter Druck gerät, ist es wichtiger denn je, Haltung zu zeigen", so Peter Reitz, Vorstandsvorsitzender der EEX, über die Aktion.