Investoren-Deal nach Insolvenz geplatzt: "Thüringer Hof" hat endgültig geschlossen

Der Investor hätte in den nächsten Jahren viel Geld in die Hand nehmen müssen, um zum Beispiel die Einrichtung stark zu modernisieren. Laut dem Rechtsanwalt sind die Verhandlungen unter anderem daran gescheitert. Weitere Interessenten gab es nicht.

Bei der ersten Einschätzung im vorläufigen Insolvenzverfahren im Frühling waren alle Parteien positiv gestimmt, weil das Restaurant in der Burgstraße 19 so eine lange Tradition hatte. Ziel war es daher, eine Sanierungslösung zu finden.

Wie viele gastronomische Betriebe hatte auch das Traditionsunternehmen mit Umsatzeinbußen durch die Corona-Schutzmaßnahmen, steigenden Kosten in verschiedenen Bereichen und einer geringeren Kaufkraft zu kämpfen. Hinzu kam dann wohl noch die Rückzahlung der Corona-Hilfen.

Was jetzt aus dem Restaurant wird, ist unklar. Das Mietverhältnis wurde gekündigt und die Immobilie ging zurück an den Vermieter aus München. Er entscheidet, was aus den Räumlichkeiten wird. Den Namen "Thüringer Hof" könne er laut Schädlich aber auch für neue Projekte behalten.