Gute Nachrichten: Diese Badeseen in und um Leipzig haben die beste Qualität

Leipzig - Es wird heiß am Wochenende, und viele Leipzigerinnen und Leipziger suchen Abkühlung an den Badeseen. Aktuelle Kontrollen haben jetzt ergeben, dass die Wasserqualität in den beliebten Gewässern sehr gut ist.

Am Wochenende wird es an den Badeseen in und um Leipzig sicherlich wieder voll werden. © Heiko Rebsch/dpa

Bis Mitte September werden der Cospudener See, Kulkwitzer See, Markkleeberger See, Albrechtshainer See, Ammelshainer See und Naunhofer See überwacht und kontrolliert. Das erklärte die Stadt am Donnerstag.

Die Gewässer werden beispielsweise regelmäßig auf verschiedene Bakterien, wie E.coli oder fäkale Erreger, untersucht. Bisher sieht alles gut aus und es gibt keine Hinweise auf unmittelbare Gefahren oder Verschmutzungen.

Außerdem wird untersucht, ob gefährliche Algen oder Verunreinigungen durch Abfälle aufgetreten sind. Auch das hat die Stadt Leipzig am Donnerstag verneint.

Alle Proben sehen sehr gut aus und die Qualität der Gewässer ist spitze.