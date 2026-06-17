Hausverbote für KiPPE-Verkäufer: Leipziger Straßenmagazin zieht Konsequenzen

Leipzig - Mit dem Verkauf des Leipziger Straßenmagazins "KiPPE" können sich Menschen in sozialer Not ein wenig Geld hinzuverdienen. Doch genau diese Verkäufer erhielten im Frühjahr in mehreren Lokalen Hausverbot aufgrund von immer wieder auftretenden aggressiven Verhaltens. KiPPE kündigte an, zu handeln . Doch was hat sich seit den Vorwürfen im Frühjahr getan? TAG24 hat nachgefragt.

Im Café Luise soll es in der Vergangenheit mehrere negative Vorfälle mit KiPPE-Verkäufern gegeben haben. © TAG24/Nico Zeißler

"Die Lage hat sich deutlich beruhigt", bestätigte Projektleiterin und Redakteurin Sandy Feldbacher.

Nachdem unter anderem das Café Luise ein Hausverbot verhängt hatte, weil KiPPE-Verkäufer die Mitarbeiter angeschrien, bedroht und sogar angegriffen haben sollen, zog das Magazin seine Konsequenzen.

"Das Hauptproblem im Frühling ging von zwei ehemaligen Verkäufern aus, die sich mittlerweile nicht mehr in Leipzig aufhalten", so Feldbacher.

Gehandelt wurde darüber hinaus auch bei vier weiteren Personen, die aufgrund von anderen Vorfällen vom Verkauf ausgeschlossen wurden.

KiPPE setze nun auf eine intensivere Vor-Ort-Betreuung sowie regelmäßige Gespräche mit Gastronomen und Verkäufern. Ebenfalls neu: Die Hefte sind mit den Nummern der jeweiligen Verkäufer versehen.