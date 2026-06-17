Leipzigs Karl-Heine-Kanal erhält Sommerschnitt: 400 Tonnen Biomasse, Tendenz steigend

Leipzig - In den kommenden Tagen werden sie wieder für Aufmerksamkeit im Leipziger Westen sorgen: Sogenannte Krautschneideboote sind aktuell wieder auf dem Karl-Heine-Kanal unterwegs, um dem Gewässer seinen Sommerschnitt zu verpassen. Das Ziel: Die Eindämmung des verschiedenblättrigen Tausendblatts, einer invasiven Wasserpflanze, die sich im Kanal ausbreitet. 400 Tonnen Biomasse würden inzwischen mit jedem Eingriff aus dem Kanal geholt - Tendenz steigend.

Seit Dienstag laufen wieder die Mäharbeiten auf dem Karl-Heine-Kanal. Sechs Mitarbeiter sind dafür mit mehreren Booten sowie Baggern und Lastern im Einsatz. © Silvio Bürger

Die Mäharbeiten erfolgen auf einer Länge von viereinhalb Kilometern von der Nonnenbrücke bis zum Ende des Lindenauer Hafens. Etwa zehn Tage benötigen die sechs Mitarbeiter der Abteilung Wasserbau des Eilenburger Geräte- und Pumpenservice, um die Strecke zu meistern. Neben drei Krautschneidebooten setzen sie dabei auf ein weiteres Boot samt Transportfloß sowie einen Kettenbagger samt Laster für den Abtransport der Biomasse.

Bei den Mäharbeiten werden lediglich eine Mittelrinne sowie die Steganlagen entkrautet. "Die Uferbereiche bleiben alle unberührt, weil das Rückzugsgebiete und Fluchtwege für die Tiere sind", erklärt Dr. Helke Gröger-Arndt vom Natura 2000 Network. Sie ist als ökologische Baubegleitung bei dem Projekt dabei.

Das Problem im Karl-Heine-Kanal, sagt Dr. Gröger-Arndt, sei das verschiedenblättrige Tausendblatt. Die Wasserpflanze stammt eigentlich aus Nordamerika und sei erstmals 1942 im Kanal nachgewiesen worden. Seitdem habe sie sich so massiv ausgebreitet, dass die Arbeiter inzwischen ausschließlich die invasive Pflanze aus dem Gewässer holen würden.

Zweimal pro Jahr muss der Kanal inzwischen gemäht werden. Gröger-Arndt zufolge könne das Gewässer sonst "umkippen". Der Kanal würde verschlammen. Es könne zu einem Sauerstoffmangel kommen, Fische und Kleinstlebewesen, die im Karl-Heine-Kanal leben, würden aussterben.