Hape Kerkeling ist Botschafter des Leipziger CSD: "Lass uns zeigen, wie bunt und sicher du bist!"

Hape Kerkeling (61) wurde als Botschafter des diesjährigen Leipziger Christopher Street Days ausgewählt. © Elisa Schu/dpa

"Wir sind super glücklich, dass uns Hape Kerkeling in diesem Jahr unterstützen wird", so CSD-Sprecherin Jasmin Gräwel am Mittwoch. "Gerade in Zeiten, in denen queere Rechte und Sichtbarkeit wieder verstärkt infrage gestellt werden, möchten wir als CSD Leipzig ein Zeichen setzen: Die Community ist vielfältig, solidarisch und generationsübergreifend."

Aus terminlichen Gründen sei Kerkeling, der bereits seit Jahrzehnten offen schwul lebt, am Tag des Leipziger CSD (18. Juli) leider verhindert und könne nicht vor Ort sein. Wie er in einer Grußbotschaft aber versichert, werde er "im Geiste jeden Schritt mitlaufen": "Ich stehe hinter euren Zielen und euren Forderungen."

Außerdem hob der Schauspieler die Bedeutung Leipzigs als "Stadt der Freiheit" hervor: "Diese Stadt hat der Welt gezeigt, was passiert, wenn Menschen ihren Mut bündeln und für ihre Rechte auf die Straße gehen. Der Geist von 1989 schwebt über jedem Meter des Innenstadtrings. Es ist ein Erbe der Freiheit, das uns verpflichtet."