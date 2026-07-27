Stromausfall nach heftigem Unfall auf Leipziger Eisenbahnstraße

Leipzig - Ein BMW krachte am Montagabend frontal in einen Stromkasten. In einigen Häusern fiel der Strom aus.

Sowohl am Auto, als auch am Stromkasten entstanden starke Beschädigungen. © EHL Media

Der BMW war gegen 18.30 Uhr stadteinwärts auf der Eisenbahnstraße unterwegs, als er an der Kreuzung zur Bussestraße frontal in einen Stromkasten krachte.

Ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums bestätigte den Unfall auf TAG24-Anfrage. Wieso das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Die Ermittlungen dazu laufen.

Zwei Personen, mutmaßlich die beiden BMW-Insassen, wurden bei dem Aufprall verletzt, vom Rettungsdienst medizinisch betreut und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Auf der Störungskarte von Netz Leipzig werden seit 18.30 Uhr Stromausfälle in einigen Häusern gemeldet.