Helden auf Knien: Hier kratzen Leipziger unsere verklebten Gleise frei

Leipzig - Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) stehen seit dem extremen Hitze-Wochenende vor der Mammutaufgabe, die ausgetretene Fugengussmasse von den Gleisen zu kratzen . Um schneller voranzukommen, haben sie am Dienstag Unterstützung aus der Bevölkerung erhalten. Mittlerweile fahren zwei Linien wieder stellenweise.

Zwei junge Frauen schaben die klebrige Masse am Dienstagnachmittag von den Gleisen am Goerdelerring. © EHL Media / Björn Stach

"Jetzt brauchen wir euch", schrieben die LVB unter anderem auf ihrer Facebook-Seite: "Lasst uns gemeinsam zeigen, was Zusammenhalt in Leipzig bedeutet." In den vergangenen Tagen seien zahlreiche Hilfsangebote eingegangen, die jetzt angenommen werden.

Und tatsächlich: An mehreren Schwerpunktstellen, darunter im Kreuzungsbereich Goerdelerring/Pfaffendorfer Straße, versammelten sich rund 90 größtenteils Freiwillige, aber auch LVB-Azubis, um die klebrige Masse von den Schienen zu kratzen.

Mit Spachteln und anderen Hilfsmitteln bewaffnet sowie Klamotten, die auch schmutzig werden durften, gingen sie ans Werk.

Zur Absicherung einer reibungslosen und sicheren Arbeit sperrte die Polizei die betroffenen Bereiche ab.