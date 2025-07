24.07.2025 12:15 Hier ist Laufen angesagt! Rolltreppen am Leipziger Markt noch monatelang gesperrt

In den nächsten Monaten sollte man es sich zwei Mal überlegen, ob man an der S-Bahn-Haltestelle am Leipziger Markt aussteigen will.

Von Juliane Bonkowski, Annika Rank

Leipzig - In den nächsten Monaten sollte man es sich zwei Mal überlegen, ob man an der S-Bahn-Haltestelle am Leipziger Markt aussteigen will. Alles in Kürze Rolltreppen am Leipziger Markt sind monatelang gesperrt.

Vier von sechs Rolltreppen werden altersbedingt ausgetauscht.

Kurze nördliche Rolltreppe und Aufzug bleiben in Betrieb.

Lange Treppe aufwärts rollt ab Montag wieder regulär.

Ziel ist der Austausch aller Rolltreppen vor Weihnachtszeit. Mehr anzeigen In der S-Bahn-Haltestelle Markt wird noch monatelang gebaut. © Nico Zeißler Wie TAG24 von der Deutschen Bahn erfuhr, wird in der unterirdischen Haltestelle nämlich an vier der sechs Rolltreppen gebaut. Sie müssen laut dem Sprecher Jörg Bönisch "altersbedingt" ausgetauscht werden. Die kurze nördliche Rolltreppe, die von draußen auf die Zwischenebene führt, sowie der Aufzug auf der Nordseite bleiben während der Bauzeit in Betrieb. Ab dem kommenden Montag soll außerdem zumindest die lange Treppe aufwärts in nördliche Richtung wieder regulär rollen. Nach Abschluss der ersten Bauphase Ende Oktober werden dann die Treppen am südlichen Ausgang wieder in Betrieb genommen, sodass der Austausch der nördlichen Aufwärts-Treppe erfolgen kann. "Ziel ist eine kurze Bauphase über vier Monate, statt langer Bauphase (Tausch Treppe für Treppe) über zwei Jahre und langer Beeinträchtigung der Reisenden", erklärte der DB-Sprecher weiter. Die Rolltreppen stehen still. © Nico Zeißler Die Baugeräte sollen spätestens zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes verschwinden. © Nico Zeißler Man habe sich das Ziel gesetzt, sämtliche Rolltreppen am Markt noch vor Beginn der Weihnachtszeit und der Eröffnung des Weihnachtsmarkts auszutauschen.

Titelfoto: Montage Nico Zeißler