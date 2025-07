Neue Preise ab August: S-Bahn fahren in und um Leipzig wird teurer

Alles in Kürze

Der MDV bündelt 14 Verkehrsunternehmen in einem Verkehrssystem. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Fahrgäste im Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) müssen ab 1. August mehr Geld für die Tickets zahlen. Die Preise erhöhen sich durchschnittlich um fünf bis sechs Prozent, teilte der MDV gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mit.



Der Verkehrsverbund verwies zur Begründung auf stark gestiegene Kosten im täglichen Betrieb und erhöhte Löhne. Außerdem führe das günstige Deutschlandticket zwar zu steigenden Fahrgastzahlen, nicht jedoch zu höheren Einnahmen der Verkehrsanbieter.

Für eine Fahrt in Leipzig müssen künftig 3,60 Euro statt wie bisher 3,50 Euro gezahlt werden. In Halle in Sachsen-Anhalt klettert der Preis von bisher 3,00 Euro auf 3,40 Euro.

Zwei-Zonen-Tickets kosten künftig 4,80 Euro statt 4,50 Euro und für drei Zonen steigt der Preis von 6,20 Euro auf 6,60 Euro. Für das vier Stunden lang gültige verbundweite Ticket müssen 14,20 Euro statt wie bisher 13,40 Euro gezahlt werden.