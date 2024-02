"Hier stimmt irgendwas nicht": Möglichmacher Ralf Rangnick übergibt Lotto-Scheck

Seit 2022 unterstützt Sachsenlotto jeden Monat Initiativen und Vereine mit 5000 Euro. © TAG24/Lisa Marie Peisker

Rangnick habe nicht schlecht geschaut, als dieser bis auf einer eins in Sport ein Zeugnis voller vieren nach Hause brachte. Nach Stunden und Tagen voller Überzeugungsversuche stimmte sein Sohn zu, ein Jahr an einer Schule in England zu verbringen.

Das war der Knackpunkt für seinen Sohn, den jetzigen Leiter des Endscoutings von RB Leipzig.

"An dem Beispiel habe ich einfach selber noch mal gemerkt, hier stimmt irgendwas nicht", erzählt er.

Wahrscheinlich auch, weil er persönlich so schlechte Erfahrungen mit dem deutschen Schulsystem gemacht hat, gründete er vor sechs Jahren eine Stiftung. Diese soll die Bildungssituation an Leipziger Grundschulen verbessern.

Mit den Worten "Wir brauchen einen Paradigmenwechsel" leitet Margret Rasfeld ihre Rede ein. Sie meint damit, dass das Schulsystem grundlegend überarbeitet werden muss. Dafür geht ihre Initiative mit gutem Beispiel voran. So haben sie mit dem RealLabor einen Platz in Leipzig geschaffen, an dem Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene über Bildungskonzepte an ihren Schulen diskutieren können.

Doch nicht nur das: Rasfeld hat ein neues Format erfunden, FREI DAY sind vier fest im Stundenplan verankerte Stunden, in denen sich Schüler theoretisch und praktisch mit den 17 Nachhaltigkeitszielen beschäftigen.

Über das Geld freut sie sich sehr, denn so können sie ihre Projekte weiter ausbauen. Und auch Ralf Rangnick ist klar: "Das Geld ist bei dir gut angelegt, da bin ich mir ganz sicher".